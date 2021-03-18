Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

G7 обіцяє, що спроби РФ узаконити окупацію Криму не будуть визнаватися

Канцлер Австрії користувався літаком Фірташа - ЗМІ

Росія викликала свого посла з Вашингтона після слів Байдена про Путіна-"вбивцю"

ЄС допускає обмеження експорту вакцин, щоб отримати "свою справедливу частку"






Шмигаль зустрівся з наступником Меркель

Четвер, 18 березня 2021, 11:39

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Німеччині провів зустріч з главою партії влади Німеччини Арміном Лашетом.

Про це Шмигаль повідомив у своєму офіційному Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".

"Дякую за діалог Арміну Лашету. Запропонував розглянути питання про відкриття бюро землі Північний Рейн-Вестфалія в Україні", - написав Шмигаль. Лашет, який очолює партію Ангели Меркель, також є чинним прем’єром цієї федеральної землі.

Шмигаль додав, що Північний Рейн-Вестфалія є найбільшим серед федеральних земель інвестором в українську економіку, і бюро зможе посилити взаємний економічний потенціал.

Шмигаль відвідує Німеччину з робочим візитом 18-19 березня. В уряді заявили, що програмою візиту передбачено щонайменше 10 робочих зустрічей прем’єр-міністра з провідними німецькими посадовцями та політиками. 

Цікава деталь, що Шмигаль у Берліні особисто візьме участь в Українсько-німецькому економічному онлайн-форумі, при чому усі інші учасники, як німецькі, так і українські, відвідають подію онлайн. 

Дистанційно у відкритті заходу візьме участь і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Шмигаль
powered by lun.ua