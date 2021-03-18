Шмигаль зустрівся з наступником Меркель

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Німеччині провів зустріч з главою партії влади Німеччини Арміном Лашетом.

Про це Шмигаль повідомив у своєму офіційному Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".

"Дякую за діалог Арміну Лашету. Запропонував розглянути питання про відкриття бюро землі Північний Рейн-Вестфалія в Україні", - написав Шмигаль. Лашет, який очолює партію Ангели Меркель, також є чинним прем’єром цієї федеральної землі.

Шмигаль додав, що Північний Рейн-Вестфалія є найбільшим серед федеральних земель інвестором в українську економіку, і бюро зможе посилити взаємний економічний потенціал.

Danke @ArminLaschet für den Austausch. Es wurde von mir vorgeschlagen, das Büro vom Bundesland #NordrheinWestfalen in der #Ukraine zu eröffnen. 🇩🇪 #NRW ist der größte unter den Bundesländern Investor in 🇺🇦 Wirtschaft, und dieses Büro würde unser Wirtschaftspotential stärken. pic.twitter.com/SUz7kgwhOb — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 18, 2021

Шмигаль відвідує Німеччину з робочим візитом 18-19 березня. В уряді заявили, що програмою візиту передбачено щонайменше 10 робочих зустрічей прем’єр-міністра з провідними німецькими посадовцями та політиками.

Цікава деталь, що Шмигаль у Берліні особисто візьме участь в Українсько-німецькому економічному онлайн-форумі, при чому усі інші учасники, як німецькі, так і українські, відвідають подію онлайн.

Дистанційно у відкритті заходу візьме участь і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.