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Шмыгаль встретился с преемником Меркель

Четверг, 18 марта 2021, 11:39

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине провел встречу с главой правящей партии Германии Армином Лашетом.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

"Спасибо за диалог Армину Лашету. Предложил рассмотреть вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн-Вестфалия в Украине", - написал Шмыгаль. Лашет, возглавляющий партию Ангелы Меркель, также является действующим премьером этой федеральной земли.

Шмыгаль добавил, что Северный Рейн-Вестфалия является крупнейшим среди федеральных земель инвестором в украинскую экономику, и бюро сможет усилить взаимный экономический потенциал.

Шмыгаль посещает Германию с рабочим визитом 18-19 марта. В правительстве заявили, что программой визита предусмотрено не менее 10 рабочих встреч премьер-министра с ведущими немецкими чиновниками и политиками.

Интересная деталь: Шмыгаль в Берлине лично примет участие в украинско-германском экономическом онлайн-форуме, причем все остальные участники, как немецкие, так и украинские, будут присутствовать онлайн.

Дистанционно в открытии мероприятия примет участие и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Германия Шмигаль
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