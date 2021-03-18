Шмыгаль встретился с преемником Меркель

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине провел встречу с главой правящей партии Германии Армином Лашетом.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

"Спасибо за диалог Армину Лашету. Предложил рассмотреть вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн-Вестфалия в Украине", - написал Шмыгаль. Лашет, возглавляющий партию Ангелы Меркель, также является действующим премьером этой федеральной земли.

Шмыгаль добавил, что Северный Рейн-Вестфалия является крупнейшим среди федеральных земель инвестором в украинскую экономику, и бюро сможет усилить взаимный экономический потенциал.

Danke @ArminLaschet für den Austausch. Es wurde von mir vorgeschlagen, das Büro vom Bundesland #NordrheinWestfalen in der #Ukraine zu eröffnen. 🇩🇪 #NRW ist der größte unter den Bundesländern Investor in 🇺🇦 Wirtschaft, und dieses Büro würde unser Wirtschaftspotential stärken. pic.twitter.com/SUz7kgwhOb — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 18, 2021

Шмыгаль посещает Германию с рабочим визитом 18-19 марта. В правительстве заявили, что программой визита предусмотрено не менее 10 рабочих встреч премьер-министра с ведущими немецкими чиновниками и политиками.

Интересная деталь: Шмыгаль в Берлине лично примет участие в украинско-германском экономическом онлайн-форуме, причем все остальные участники, как немецкие, так и украинские, будут присутствовать онлайн.

Дистанционно в открытии мероприятия примет участие и канцлер Германии Ангела Меркель.