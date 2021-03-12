Меркель дистанційно відкриє українсько-німецький економічний форум

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступить на початку четвертого Українсько-німецького економічного форуму 19 березня.

Про це розповів речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт під час брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"У п’ятницю, 19 березня, канцлер Меркель візьме участь у 4-му Українсько-німецькому економічному форумі у форматі відеоконференції", - сказав Зайберт.

Вона виступить з вітанням на заході, який має розпочатися о 10:00 за місцевим часом.

З українського боку до учасників звернеться прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Політики та очільники бізнесу під час чотирьох панелей обговорять перспективи співпраці в галузі диджіталізації, енергетики та відновлюваних джерел енергії, харчової промисловості та сільського господарства, логістики та інфраструктури.

Організаторами форуму виступають Кабінет міністрів України, UkraineInvest, посольство України у Німеччині спільно з Асоціацією торгово-промислових палат Німеччини (DIHK), Східним комітетом німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) та Німецько-українською промислово-торговельною палатою (AHK Ukraine).