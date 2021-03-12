Шмигаль у Берліні побачить Меркель по відеозв'язку, але їде туди не лише для цього

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль їде до Німеччини з робочим візитом, в рамках якого відвідає Берлін, а також Дюссельдорф.

Про це в коментарі "Європейській правді" сказала прессекретар глави уряду Ольга Куришко.

За її словами, візит відбудеться 18-19 березня.

В уряді стверджують, що програмою передбачено "щонайменше 10 робочих зустрічей Шмигаля з провідними німецькими посадовцями та політиками". "Серед тем, що будуть обговорюватись: економічна співпраця, співробітництво у сфері оборони, спільні проєкти у галузі енергетики (трансформація вугільних регіонів), співпраця у галузі екології, залучення інвестицій", - розповіла Куришко.

За даними джерел "ЄП", плануються, зокрема, зустрічі з представниками керівництва партії Ангели Меркель.

Цікава деталь, що Шмигаль у Берліні особисто візьме участь в Українсько-німецькому економічному онлайн-форумі, при чому усі інші учасники, як німецькі, так і українські, відвідають подію онлайн, про це йдеться у вже поширеному анонсі заходу.

Дистанційно, тобто по відеозв'язку у відкритті заходу братиме участь і канцлерка Німеччини Ангела Меркель, попри те, що вона також перебуває у Берліні, анонсував у п’ятницю її речник. В уряді не уточнюють, чи запланована інша зустріч чи спілкування Меркель з прем’єром Шмигалем, поза програмою форуму.