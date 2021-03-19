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Шмигаль прокоментував дані ЗМІ про плани Німеччини уникнути санкцій США завдяки Україні

П'ятниця, 19 березня 2021, 14:19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито готовність Німеччини інвестувати більше в Україну в обмін на відмову США від санкцій проти проєкту "Північний потік-2".

Про це він сказав у Берліні, відповідаючи на запитання "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За словами Шмигаля, санкційна політика і перспективи розвитку українсько-німецької співпраці в галузі зеленої енергетики не пов’язані між собою.

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"Санкційна політика і геополітичні питання – це окремий розділ нашої співпраці, а економіка, європейський "зелений курс", перехід в Україні до зеленої економіки – це зовсім окрема тематика. Вони ніяк не перетинаються, ми їх не пов’язуємо між собою", - заявив Шмигаль.

Він запевнив, що під Українсько-німецький економічний форум, який проходить 19 березня в Берліні, не планувалося укладання жодних договорів.

"І точно не було жодних розмов про якісь відмови від санкцій", - додав прем’єр.

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Він також зауважив, що перехід на зелені технології та застосування водневих технологій є однією з ключових тем у Німеччині та в Європі. За словами Шмигаля, "для українсько-німецької співпраці це є довготривала, багаторічна перспектива", адже спочатку треба розробити установки з виробництва водню, налагодити його транспортування тощо.

Нагадаємо, німецьке ділове видання Handelsblatt напередодні опублікувало велику статтю, в якій стверджується, що Німеччина хоче суттєво збільшити інвестиції в енергетичний сектор України в обмін на те, аби США дали добудувати проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Видання стверджує, що перший пілотний проєкт щодо водню буде узгоджений на полях економічного форуму, він стосується створення електролізера потужністю 8,5 мегават вартістю 25 мільйонів євро.

Окрім двох урядів, у пілотному проєкті, за даними видання, будуть задіяні також Siemens Energy та українська енергетична компанія DTEK.

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Німеччина Шмигаль
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