Меркель закликала Україну до боротьби з корупцією і до судової реформи

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля продовжувати роботу щодо боротьби з корупцією в країні, судову та земельну реформи.

Про це Меркель сказала, відкриваючи четвертий німецько-український бізнес-форум, який відбувається в онлайн-форматі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Примітно, що канцлерка звернулася до учасників форуму за допомогою відеоформату, у той час як прем’єр України Денис Шмигаль перебував у Берліні "фізично".

Канцлер Ангела Меркель відкриває 4-й 🇺🇦🇩🇪Економічний форум pic.twitter.com/3FixZuGqdj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 19, 2021

"Ми бачимо прогрес реформ, чи це стосується тендерних закупівель, чи це стосується цифровізації, диджиталізації. Але хочу сказати, і ви знаєте це самі, що деякі кроки ще потрібно зробити, і я розумію, що це дуже складно. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, також ринок землі", - звернулася Меркель.

Канцлерка закликала Шмигаля продовжувати цей курс реформ і зазначила, що Німеччина вітає ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій та дають інвесторам більше гарантій захисту їхніх інвестиції.

За її словами, цей курс дуже важливий, це стосується також співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Впровадження цих реформ, асоціація з ЄС - від цього залежить також і макрофінансова допомога ЄС. Я усвідомлюю, що шлях, яким іде ваш уряд, є складним, непростим, але водночас він зближує Україну з ЄС, і також крок за кроком веде до взаємного відкриття ринків, тому ці реформи - це інвестиції в майбутнє в економічному, політичному, а також громадському плані", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, щоб завершити проєкт "Північний потік-2" без нових санкцій США, уряд Німеччини пропонує новій адміністрації США Джо Байдена посилити свою підтримку Україні.