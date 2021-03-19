Німеччина пропонує США більшу підтримку України, щоб уникнути санкцій за "Північний потік-2" - ЗМІ

Щоб завершити проєкт "Північний потік-2" без нових санкцій США, уряд Німеччини пропонує новій адміністрації США Джо Байдена посилити свою підтримку Україні.

Про це з посиланням на джерела в урядових колах Берліна пише німецьке видання Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

"Економічна доля України тісно пов'язана з долею суперечливого російського газопроводу у Балтійському морі "Північний потік-2": для того, щоб мати можливість завершити проєкт без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує новому уряду США на чолі з Джо Байденом більшу підтримку України", - пише видання.

За даними газети, канцлерка Ангела Меркель в п'ятницю на українсько-німецькому економічному форумі в Берліні планує оголосити про те, що німецькі компанії будуть більш активно працювати в Україні.

Видання наголошує, що Україна повинна допомогти ЄС досягти амбітної мети - стати кліматично нейтральним до 2050 року. "Найбільша країна Європи має відіграти центральну роль у "Зеленому курсі" ЄС і в середньостроковій перспективі буде поставляти в ЄС 7,5 гігават зеленого водню", - йдеться у статті.

За даними видання, на полях форуму у п’ятницю ведуться переговори про розробку першого пілотного проєкту в галузі водневої енергетики. У проєкті будуть залучені уряди двох країн, компанія Siemens Energy і український енергоконцерн "ДТЕК".

Йдеться про електролізну установку вартістю 25 млн євро потужністю в 8,5 МВт, яка розщеплює воду на водень і кисень. Установку планують розмістити на металургійному заводі "Метінвесту" в Маріуполі, який належить холдингу "СКМ" Ріната Ахметова.

"Без політичної підтримки і субсидій великі водневі проєкти не можуть розпочатися", - прокоментував генеральний директор "ДТЕК" Максим Тимченко.

Нагадаємо, 18 березня Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".