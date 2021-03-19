Шмыгаль прокомментировал данные СМИ о планах Германии избежать санкций США благодаря Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения СМИ о якобы готовности Германии инвестировать больше в Украину в обмен на отказ США от санкций против проекта "Северный поток-2".

Об этом он сказал в Берлине, отвечая на вопрос "Укринформа", сообщает "Европейская правда".

По словам Шмыгаля, санкционная политика и перспективы развития украинского-германского сотрудничества в области зеленой энергетики не связаны между собой.

"Санкционная политика и геополитические вопросы - это отдельный раздел нашего сотрудничества, а экономика, европейский "зеленый курс", переход в Украине к зеленой экономике - это совсем отдельная тема. Они никак не пересекаются, мы их не связываем между собой", - заявил Шмыгаль.

Он заверил, что во время Украинско-германского экономического форума, который проходит 19 марта в Берлине, не планировалось заключения никаких договоров.

"И точно не было никаких разговоров о каких-то отказах от санкций", - добавил премьер.

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Он также отметил, что переход на зеленые технологии и применение водородных технологий является одной из ключевых тем в Германии и в Европе. По словам Шмыгаля, для украинско-немецкого сотрудничества это долговременная, многолетняя перспектива", ведь сначала надо разработать установки по производству водорода, наладить его транспортировки и тому подобное.

Напомним, немецкое деловое издание Handelsblatt накануне опубликовало большую статью, в которой утверждается, что Германия хочет существенно увеличить инвестиции в энергетический сектор Украины в обмен на то, чтобы США дали достроить проект газопровода "Северный поток-2".

Издание утверждает, что первый пилотный проект по водороду будет согласован на полях экономического форума, он касается создания электролизера мощностью 8,5 мегаватт стоимостью 25 млн евро.

Кроме двух правительств, в пилотном проекте, по данным издания, будут задействованы также Siemens Energy и украинская энергетическая компания DTEK.