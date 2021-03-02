В Германии объяснили отказ связывать "Северный поток-2" с санкциями по Навальному

Правительство Германии рассматривает проект строительства газопровода "Северный поток-2" независимо от штрафных мер в отношении представителей РФ, ответственных за отравление и преследования российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в ответе правительства на запрос фракции "Союза 90/Зеленые", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В документе указано, что Берлин считает необходимым дать четкий сигнал российскому руководству как реакцию на отравление Навального и нарушение запрета на использование химического оружия и выступает за целенаправленные, соответствующие санкции по этому поводу.

Но по проекту "Северный поток-2" отмечается, что он полностью соответствует действующему европейскому законодательству и служит обеспечению газом Западной и Восточной Европы, и в нем принимают участие более 100 европейских фирм.

"Позиция федерального правительства в этой связи известна, она осталась неизменной", - говорится в документе.

В то же время правительство сообщило, что проводило переговоры на разных уровнях с предыдущей администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу предотвращения санкций по строительству "Северного потока-2". Кроме того, Берлин будет искать диалог с новой администрацией США.

"После вступления в силу поправок в закон о санкциях Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) 1 января 2021 года федеральное правительство совместно с европейскими партнерами многократно призывало к проведению консультаций на правительственном уровне, касающихся сути проблемы", - отмечается в документе и указывается, что данная тема будет частью первых переговоров с новой администрацией США после того, как ответственные лица будут утверждены Сенатом.

Ранее сообщалось, что правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта ситуации с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угроз санкций со стороны США.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.