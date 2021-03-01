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Посли ЄС затвердили санкції проти Росії за арешт і ув’язнення Навального

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Посли ЄС затвердили санкції проти Росії за арешт і ув’язнення Навального

Понеділок, 1 березня 2021, 10:56

Посли країн Європейського союзу затвердили рішення про запровадження санкцій проти російських громадян, причетних до арешту та ув’язнення опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло першому в історії списку за новим режимом санкцій ЄС щодо захисту прав людини. Ймовірно, у ньому 4 особи з Росії, відповідальні за ув'язнення Навального. Він буде опублікований в офіційному журналі ЄС завтра", - написав Джозвяк.

Очікується, що під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального буде першим випадком, коли Євросоюз задіє його. 

Як повідомляла "Українська правда", 20 лютого російський суд визнав Навального винним у справі про нібито наклеп на ветерана. Раніше опозиціонера залишили у в’язниці у справі "Ів Роше", але врахували в термін відбування покарання 1,5 місяці домашнього арешту. Таким чином, в колонії Навальному залишається провести близько 2,5 років.

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Навальний санкції
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