Посли ЄС затвердили санкції проти Росії за арешт і ув’язнення Навального

Посли країн Європейського союзу затвердили рішення про запровадження санкцій проти російських громадян, причетних до арешту та ув’язнення опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло першому в історії списку за новим режимом санкцій ЄС щодо захисту прав людини. Ймовірно, у ньому 4 особи з Росії, відповідальні за ув'язнення Навального. Він буде опублікований в офіційному журналі ЄС завтра", - написав Джозвяк.

EU ambassadors have now given green light to the first ever listings in new EU human rights sanction regime. perhaps fittingly its 4 ppl from #Russia responsible for the imprisonment of #Navalny. it will be published in the EU official journal tomorrow