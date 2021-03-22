Німеччина продовжить локдаун до 18 квітня

Заходи, що вживаються в даний час в Німеччині для стримування коронавірусу, будуть продовжені до 18 квітня.

Таке рішення було погоджено на зустрічі канцлера Ангели Меркель і прем'єр-міністрів федеральних земель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Федеральні землі повинні адаптувати свої правила, які в даний час діють до 29 березня.

За даними видання, федеральний уряд і уряди земель припускають, що "перевантаження системи охорони здоров'я імовірне уже у квітні".

З огляду на різке зростання числа інфекцій - в понеділок семиденна захворюваність по країні склала 107,3 ​​випадки на 100 000 жителів - подальші плани з відкриття поки не обговорюються.

На початку березня федеральний уряд та влада земель Німеччини погодилися послабити локдаун у країні за умови, якщо показник нових заражень на 100 тисяч населення за сім днів не перевищуватиме 100 випадків протягом трьох днів поспіль.

У разі, якщо в окремій землі чи ж у країні загалом це все ж відбудеться, було домовлено застосувати "екстрене гальмо" для вже запроваджених пом'якшень протиепідемічного режиму.

Днями Гамбург став першим німецьким містом, що повертається до жорсткого карантину у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.