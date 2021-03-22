Германия продлит локдаун до 18 апреля

Меры, принимаемые в настоящее время в Германии для сдерживания коронавируса, будут продлены до 18 апреля.

Такое решение было согласовано на встрече канцлера Ангелой Меркель и премьер-министров федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Федеральные земли должны адаптировать свои правила, которые в настоящее время действуют до 29 марта.

По данным издания, федеральное правительство и правительства земель в настоящее время предполагают, что "перегрузка системы здравоохранения вероятна уже в апреле".

Ввиду резкого роста числа инфекций - в понедельник семидневная заболеваемость по стране составила 107,3 случая на 100 000 жителей - дальнейшие планы по открытию пока не обсуждаются.

В начале марта федеральное правительство и власти земель Германии согласились ослабить локдаун в стране при условии, если показатель новых заражений на 100 000 населения за семь дней не будет превышать 100 случаев в течение трех дней подряд.

В случае, если в отдельной земли или же в стране в целом это все же произойдет, было договорено применить "экстренный тормоз" для уже введенных смягчений противоэпидемического режима.

На днях Гамбург стал первым немецким городом, который возвращается к жесткому карантину в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.