Стефанішина назвала три головні пріоритети для зближення з НАТО

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала три основні пріоритети для зближення України з НАТО.

Про це Стефанішина сказала у вівторок на онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

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За її словами, перший пріоритет – це внутрішні реформи і трансформація.

"Будь-які питання щодо членства у НАТО лежать у площині внутрішніх реформ. Це відповідні додаткові зміни до законодавства, завершення реформи СБУ, ухвалення законодавства про держтаємницю і низки інших законів", - сказала вона.

Другим пріоритетом є досягнення політичного консенсусу серед країн Альянсу щодо членства України.

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"Це теж велика робота, яку зараз ми разом з міністерством закордонних справ, офісом президента, народними депутатами проробляємо, намагаємось мобілізувати цей консенсус у відповідних столицях", - сказала віцепрем'єрка.

"І третє – політична стабільність, політична злагода між різними політичними силами. Я думаю, що це питання є ключовим, в тому числі для підтримки громадянами євроатлантичної інтеграції", - резюмувала Стефанішина.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt заявив, що Україна хоче стати членом ЄС і НАТО "у проміжку від 5 до 10 років".