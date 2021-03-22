Шмигаль: Україна хоче вступити в ЄС і НАТО за 5-10 років

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче стати членом ЄС і НАТО "у проміжку від 5 до 10 років".

Про це Шмигаль розповів у інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

"Нашим бажанням є у проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це звісно залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й НАТО", - сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль вважає, що є дві причини, чому Україна досі не в ЄС.

"Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки діджиталізації. По-друге, в Євросоюзі також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", - сказав він.

Разом з тим Шмигаль визнав, що вирішальним для членства в Євросоюзі є прогрес у проведенні реформ.

"У боротьбі проти корупції або у правосудді мають бути досягнені європейські стандарти. Ми інтенсивно над цим працюємо. Ми також проводимо перемовини з Брюсселем щодо Угоди про Спільний авіаційний простір та спільні стандарти енергетичного ринку. Насамперед це стосується інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E. Ми наближаємося до Європи крок за кроком", - сказав він.

Читайте також Литва офіційно зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

За словами Шмигаля, Україна прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі і вже дуже тісно співпрацює з НАТО.

"Високим свідченням цього стали заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що "двері НАТО є відчиненими для України", - сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше в офісі президента заявили, що питання членства України в ЄС має вирішитися до кінця десятиліття.

Як повідомлялось, генсек НАТО Єнс Столтенбер в лютому відповів президенту Зеленському на його "дуже просте питання", чому Україна ще не в НАТО.