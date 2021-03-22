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Сесія ПА НАТО в Києві відбудеться у травні 2022 року

Понеділок, 22 березня 2021, 15:33

Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО, перенесена через пандемію, відбудеться в Києві у травні 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Верховної ради Дмитро Разумков після зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане.

"Для Верховної Ради посилення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням. На жаль, через пандемію коронавірусу довелося відкласти проведення в Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО. Але ми вдячні партнерам, що за пропозицією України погодили її проведення в травні 2022 року" - написав Разумков.

Нагадаємо, минулого року весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО, яка мала відбутися 22-25 травня у Києві, було перенесено на пізніший час у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Очікувалося, що на сесію ПА НАТО до Києва мали прибути до 600 іноземних гостей. Сесія повинна була складатися  з цілої низки заходів, зокрема, пленарного засідання, засідань комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів тощо. 

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