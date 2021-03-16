ВМС України провели навчання з кораблями НАТО у Чорному морі

В акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-Морських Сил ЗСУ провела спільні тренування на морі типу PASSEX із Другою постійною морською протимінною групою НАТО (SNMCMG2).

Про це повідомило агентство Міністерства оборони "АрміяINFORM", пише "Європейська правда".

Мета тренування ― відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії.

У визначеному районі групи кораблів відпрацювали тренування з протимінних дій, передачу вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та провели корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.

Крім того, військові відпрацювали елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

Це другі цього року тренування типу PASSEX за участю українських ВМС із кораблями НАТО, які відбуваються задля підтримання безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості і взаємосумісності під час виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.