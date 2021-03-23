Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Хот-доги на лаве: извержение вулкана в Исландии стало центром необычного туризма

ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму

Так называемое "представительство ДНР" в Марселе сообщило, что суд запретил его деятельность

Во Франции начался суд над IKEA по подозрению в слежке за персоналом






Стефанишина назвала три главных приоритета для сближения с НАТО

Вторник, 23 марта 2021, 13:28

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала три основных приоритета для сближения Украины с НАТО.

Об этом Стефанишина сказала во вторник на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Читайте также
Сессия ПА НАТО в Киеве состоится в мае 2022 года

По ее словам, первый приоритет - это внутренние реформы и трансформация.

"Любые вопросы относительно членства в НАТО лежат в плоскости внутренних реформ. Это соответствующие дополнительные изменения в законодательство, завершение реформы СБУ, принятие законодательства о гостайне и ряда других законов", - сказала она.

Вторым приоритетом является достижение политического консенсуса среди стран Альянса относительно членства Украины.

Читайте также
ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО в Черном море

"Это тоже большая работа, которую сейчас мы вместе с министерством иностранных дел, офисом президента, народными депутатами прорабатываем, пытаемся мобилизовать этот консенсус в соответствующих столицах", - сказала вице-премьер.

"И третье - политическая стабильность, политическое согласие между различными политическими силами. Я думаю, что этот вопрос является ключевым, в том числе для поддержки гражданами евроатлантической интеграции", - резюмировала Стефанишина.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что Украина хочет стать членом ЕС и НАТО "в промежутке от 5 до 10 лет".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua