Уряд Словаччини заборонив поїздки на відпочинок до кінця квітня

Уряд Словаччини ввів заборону на виїзди за кордон для відпочинку з 20 березня по 28 квітня у відповідь на критику, яку уряд отримав через протиепідемічні заходи, що забороняють поїздки всередині країни, але не за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Урядова комісія з пандемії рекомендувала заборону, метою якої є запобігання завезення нових мутацій коронавірусу до Словаччини.

З початку року понад 30 000 словаків поїхали на відпочинок за кордон, і популярними були такі напрямки, як Занзібар та Мальдіви.

Нова заборона не поширюватиметься на необхідні поїздки за кордон з метою роботи, охорони здоров’я чи сімейних справ, однак для підтвердження мети поїздки будуть потрібні "надійні документи".

З суботи прикордонний контроль розпочав перевірку в аеропортах та наземних кордонах, на місці штрафи до 1000 євро виписуються тим, хто не може надати доказ необхідності подорожі.

Нова заборона також фундаментально торкнеться туристичних агентств, які заявляють, що нові заходи торкнуться головним чином відповідальних відпочиваючих та турагентств.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

Прем’єр Ігор Матович раніше заявив, що згоден піти у відставку для виходу з політичної кризи, але має зустрічні умови до коаліційних партнерів. Серед них - відставка міністра економіки Ріхарда Суліка та міністерки юстиції Марії Колікової.

Напередодні Сулік оголосив про те, що залишає посаду.

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