Правительство Словакии запретило поездки на отдых до конца апреля

Правительство Словакии ввело запрет на выезды за границу для отдыха с 20 марта по 28 апреля в ответ на критику, которую правительство получило из-за противоэпидемических мер, запрещающих поездки внутри страны, но не за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Правительственная комиссия по пандемии рекомендовала запрет, цель которого - предотвращение завоза новых мутаций коронавируса в Словакию.

С начала года более 30 000 словаков поехали на отдых за границу, популярностью пользовались такие направления, как Занзибар и Мальдивы.

Новый запрет не будет распространяться на необходимые поездки за границу с целью работы, здравоохранения или по семейным делам, однако для подтверждения цели поездки потребуются "надежные документы".

С субботы пограничный контроль начал проверку в аэропортах и ​​на наземных границах, на месте штрафы до 1000 евро выписываются тем, кто не может предоставить доказательство необходимости путешествия.

Новый запрет также фундаментально затронет туристические агентства, которые заявляют, что новые меры коснутся главным образом ответственных отдыхающих и турагентств.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Премьер Игорь Матович ранее заявил, что согласен уйти в отставку для выхода из политического кризиса, но имеет встречные условия для коалиционных партнеров. Среди них - отставка министра экономики Рихарда Сулика и министра юстиции Марии Коликовой.

Накануне Сулик объявил о том, что покидает пост.

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