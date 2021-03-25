В Госдепе ожидают разговора Байдена с Зеленским "в ближайшее время"

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечающий в Государственном департаменте за политику США в отношении региона и Украины, ожидает, что разговор между президентами США и Украины состоится в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кент рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Думаю, президент Байден, будучи вице-президентом, достиг замечательных результатов, пытаясь построить это доверие с украинскими коллегами. Очевидно, доверие является обоюдным, и я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор", - сказал Кент.

Но, по его словам, звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями.

"Ожидания украинцев и американцев понятны. Усилия по реформам нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом, который подрывает и откладывает изменения, является настоящим вызовом для украинцев.

США здесь, чтобы поддержать как партнер. Но если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам - МВФ или США - будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям", - заявил Кент.

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По его словам, США хотят, чтобы Украина достигла успеха. "Это означает, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - добавил дипломат.

Недавно в посольстве США в Украине пообещали, что Байден вскоре позвонит Зеленскому, отметив, что Штаты не выдвигают условий для таких переговоров.

В министерстве иностранных дел уверяют, что предположение о кризисе в отношениях Украины и США не имеют оснований.