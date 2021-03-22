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Байден відмовився від розмови з Путіним - МЗС РФ

Понеділок, 22 березня 2021, 12:21

У МЗС Росії заявили, що США не підтримали пропозицію президента Владіміра Путіна про проведення розмови з Джо Байденом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві міністерства закордонних справ Росії.

"З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії Путіна про проведення розмови з президентом США Байденом 19 або 22 березня цього року у форматі відеоконференції у відкритому режимі для обговорення двосторонніх  проблем, що накопичилися, а також тематики стратегічної стабільності", - заявили у російському відомстві.

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МЗС РФ вважає, що таким чином була "упущена ще одна можливість для пошуку виходу з глухого кута в російсько-американських відносинах, який утворився з вини Вашингтона".

"Відповідальність за це лежить цілком на США", - заявили в міністерстві закордонних справ Росії.

Минулого тижня Путін повідомив, що доручить МЗС почати підготовку телефонної розмови з Байденом, яка могла би відбутися або в п'ятницю, 19 березня, або в понеділок, 22 березня.

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 Російський президент повідомив, що не хоче заочно "пікіруватися" з Джо Байденом, і запропонував йому поспілкуватися онлайн, пише "Интерфакс".

Нагадаємо, минулого тижня між президентами США і Росії виникла словесна перепалка.

У недавньому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я Байдену у відповідь на його слова і згадав дитячу приказку.

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