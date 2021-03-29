Боснія зареєструвала найбільше число смертей від початку пандемії
Боснія зареєструвала рекордне число смертей від коронавірусу у той час, як балканська країна намагається стримати сплеск інфекцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Влада країни з населенням 3,3 млн осіб в понеділок заявила, що 93 людини померли за останні 24 години після зараження коронавірусом. Інфекцію виявили у 856 осіб.
Боснія повідомила про один з найвищих показників смертності від вірусу на Балканах і в Європі. Почасти це пов'язано з тим, що система охорони здоров'я країни залишається слабкою після війни 1992-1995 років.
У Боснії зареєстровано 6220 смертей від вірусу з початку пандемії.
Днями Боснія першою на Балканах отримала вакцину Pfizer/BioNTech через платформу COVAX.
Тим часом жителі Боснії були серед тисяч іноземців, які вишикувалися у черзі на вакцинацію в Белграді. Влада Сербії запропонувала іноземцям безкоштовну вакцинацію, якщо вони самостійно приїдуть на неї у вихідні.