Боснія зареєструвала найбільше число смертей від початку пандемії 

Боснія зареєструвала рекордне число смертей від коронавірусу у той час, як балканська країна намагається стримати сплеск інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Влада країни з населенням 3,3 млн осіб в понеділок заявила, що 93 людини померли за останні 24 години після зараження коронавірусом. Інфекцію виявили у 856 осіб.

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Боснія повідомила про один з найвищих показників смертності від вірусу на Балканах і в Європі. Почасти це пов'язано з тим, що система охорони здоров'я країни залишається слабкою після війни 1992-1995 років.

У Боснії зареєстровано 6220 смертей від вірусу з початку пандемії.

Днями Боснія першою на Балканах отримала вакцину Pfizer/BioNTech через платформу COVAX.

Тим часом жителі Боснії були серед тисяч іноземців, які вишикувалися у черзі на вакцинацію в Белграді. Влада Сербії запропонувала іноземцям безкоштовну вакцинацію, якщо вони самостійно приїдуть на неї у вихідні.