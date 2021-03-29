Угорщина перша в ЄС за темпами вакцинації і кількістю смертей від COVID-19

За даними агентства ЄС, Угорщина щепила більше свого населення, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, але вона продовжує залишатися однією з найгірших у світі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, Угорщина ввела першу дозу вакцини 21,6% її населення, що випереджає маленьку острівну державу Мальту і перевершує середній по ЄС показник у 12,3%.

Але високий рівень вакцинації в Угорщині, результат стратегії закупівель, яка передбачає дози з Китаю та Росії на додаток до тих, що надаються ЄС, не зміг уповільнити сплеск пандемії, який призвів до найвищого двотижневого рівня смертності на душу населення у світі, за даними Університету Джонса Гопкінса.

Угорщина була першою в ЄС, яка затвердила вакцини Sinopharm з Китаю та "Спутник V" з Росії.

"Ми в дуже хорошій позиції, прямо на чолі черги, і росіяни, і китайці виконують свої завдання вчасно", - сказав Орбан.

Минулого тижня Угорщина видала екстрений дозвіл ще на дві вакцини - Convidecia, вироблений китайською компанією CanSino Biologics, та Covishield, версію вакцини AstraZeneca, вироблену в Індії, - що довело загальну кількість схвалених вакцин до семи, найбільше в Європі.

Але хоча чиновники наголошують на тому, що лише швидке впровадження вакцин може покласти край пандемії.

Станом на понеділок понад 20 000 людей померли внаслідок коронавірусу в країні з менш ніж 10 мільйонами жителів, що посідає третє місце за рівнем смертності на душу населення у світі.