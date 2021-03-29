Босния зарегистрировала наибольшее число смертей от начала пандемии
Босния зарегистрировала рекордное число смертей от коронавируса в то время, как балканская страна пытается сдержать всплеск инфекций.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Власти страны с населением 3,3 млн человек в понедельник заявили, что 93 человека умерли за последние 24 часа после заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у 856 человек.
Босния сообщила об одном из самых высоких показателей смертности от вируса на Балканах и в Европе. Отчасти это связано с тем, что система здравоохранения страны остается слабой после войны 1992-1995 годов.
В Боснии зарегистрировано 6220 смертей от вируса с начала пандемии.
На днях Босния первой на Балканах получила вакцину Pfizer/BioNTech через платформу COVAX.
Между тем жители Боснии были среди тысяч иностранцев, которые выстроились в очереди на вакцинацию в Белграде. Власти Сербии предложили иностранцам бесплатную вакцинацию, если они самостоятельно приедут на нее в выходные.