Боснія першою на Балканах отримала вакцину Pfizer-BioNTech через платформу COVAX

Перша партія вакцин проти коронавірусу в рамках механізму COVAX прибула на Західні Балкани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

У четвер Боснія і Герцеговина отримала 23400 доз препарата Pfizer / BioNTech, і протягом дня планується доставка 26400 доз AstraZenecа.

Міністр цивільних справ БіГ Анкіца Гуделєвич заявила, що вакцини будуть розподілені між всіма суб'єктами БіГ: Республікою Сербською, Федерацією БіГ, а також районом Брчко, негайно після розмитнення.

"Я щиро сподіваюся, що в найближчий період решта замовлених вакцин буде надходити до БіГ через рівні проміжки часу та в кількості, яка буде відповідати потребам БіГ", - сказала Гуделєвич, додавши, що вони не мають точних дат, коли інші поставки вакцин могли прибути і з якими інтервалами.

Як повідомляється, процес закупівлі вакцин за допомогою механізму COVAX в БіГ розпочався в липні, а контракт був підписаний 18 вересня 2020 року. З огляду на те, що БіГ не має державного міністерства охорони здоров’я, процес координувався міністерством цивільних справ.

Через затримку із доставкою вакцин через COVAX, Республіка Сербська виділила 7,5 млн євро на придбання 200 000 вакцин Sputnik V. До Республіки Сербської вже надійшло 42 000 російських вакцин.

Іншому суб'єкту, Федерації БіГ, 10 000 вакцин AstraZeneca подарувала Сербія, і на даний момент це єдині вакцини, доступні в цієї частині БіГ.

Уряд Федерації БіГ також уклав контракт на постачання 500 тис. вакцин Sputnik V через місцеву фармацевтичну компанію Medimpex d.o.o., але терміни поставок були зірвані, і російська вакцина досі не надійшла в Сараєво.

Варто зазначити, що першою в Європі через платформу COVAX вакцину отримала Молдова.