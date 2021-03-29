У Сербії величезні черги з іноземців, які приїхали на вакцинацію

Тисячі людей приїхали на вихідних до столиці Сербії з сусідніх країн, щоб зробити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Klix.

Влада Сербії запропонувала іноземцям безкоштовну вакцинацію, якщо вони самостійно приїдуть на неї у вихідні.

Перед головним центром вакцинації в Белграді жителі Боснії, Чорногорії та Північної Македонії шикувалися в довгі черги, дуже часто в черзі стояли сім'ї. Колони автомобілів також формувалися з ранку суботи на прикордонних переходах з Сербією.

На відміну від Сербії, яка повідомляє про велику кількість вакцин, більшості її сусідів не вистачає препаратів.

Директор Офісу з питань ІТ та електронного уряду Михайло Йованович заявив, що за три дні у Сербії щепили понад 22 000 іноземців.

"Вакцинація іноземців жодним чином не заважала вакцинації громадян Сербії, оскільки більше 28 000 наших громадян були вакциновані за той самий період вакцинами Спутник V, Sinopharm та Pfizer", - сказав він.

Сербія - одна з країн Європи з найшвидшою кампанією вакцинації. Медичні працівники вводять препарати китайської компанії Sinopharm, російську вакцину Супутник V, а також проводять вакцинацію препаратами Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

У країні з населенням близько 7 мільйонів осіб більше 2 мільйонів осіб отримали принаймні першу дозу вакцини.