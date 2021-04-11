Грузія готується повернути до Києва посла, якого відкликали торік через дії Саакашвілі

Грузія готується найближчим часом повернути до Києва свого посла, якого відкликали до Тбілісі для консультацій у травні минулого року через призначення Михеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Руставі-2", про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані.

"Зараз ситуація довкола України не дозволяє, щоб у нас не було на місці посла… У нас дуже багато спільних викликів, постраждали двосторонні відносини, але ми держава, і діємо виходячи з державних інтересів", - сказав Давід Залкаліані.

Перед цим президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Речник МЗС Марі Нарчемашвілі повідомив, що до Києва повернеться той самий посол - Теймураз Шарашенідзе.

"Поточна ситуація довкола України і порядок денний у відносинах між країнами, спільні виклики, що постають перед Україною та Грузією, а також безпекова ситуація у регіоні в цілому вимагають присутності на місці керівника грузинської місії. Тому рішення про його повернення до Києва буде ухвалено найближчим часом. На цьому етапі про заміну посла не йдеться, до Києва повернеться чинний посол", - цитує його "Грузия Онлайн".

Нагадаємо, Грузія у травні 2020 року відкликала посла в Україні для консультацій у зв’язку з призначенням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні. У Грузії заявляли, що вона досі вимагає екстрадиції Саакашвілі, тож його призначення в український уряд погіршить відносини з Україною.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі, - громадянина України - стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами.

Серед іншого, Саакашвілі називав чинну владу Грузії "нелегітимною" та що він "не збирається спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії".

В МЗС України висловили жаль з приводу того, що "громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів", та наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України.

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.