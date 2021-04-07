ЄС розкритикував Грузію за поспішне схвалення нових правил відбору суддів

Європейський Союз виступив з критикою поспішного схвалення нових правил відбору суддів Верховного суду в Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речниці ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Набіли Массралі.

1 квітня парламент Грузії ухвалив законодавчі поправки, що переглядають процес добору суддів Верховного суду. Європейський Союз неодноразово висловлював занепокоєння з приводу недоліків цього процесу відбору і застосовуваних правил, підкреслила Массралі.

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ЄС вітає цю ініціативу щодо внесення поправок, але висловлює розчарування через те, що парламент Грузії поспішно розробив і прийняв ці поправки без всеосяжного процесу консультацій.

"Ми шкодуємо через те, що Грузія вже раніше поспішно внесла поправки в це законодавство, без своєчасного запиту або очікування остаточних висновків Венеційської комісії.

Тому Європейський Союз наполегливо рекомендує Грузії якнайшвидше запросити у Венеційської комісії оцінку того, чи відповідають прийняті поправки її попереднім рекомендаціям", - йдеться у заяві.

Вкрай важливо, щоб Верховний суд, вища судова інстанція Грузії, складався з доброчесних суддів найвищого професійного рівня, наголосила речниця.

Вона нагадала, що зміна правил відбору суддів Верховного суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії також є умовою виділення другого траншу макрофінансової допомоги Грузії в рамках її поточної програми.

Нагадаємо, кілька днів тому в Європарламенті заявили, що відмова політичних лідерів Грузії від пропозицій посередника ЄС Крістіана Даніельссона щодо врегулювання політичної кризи може мати наслідки для двосторонніх відносин.

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