Десант глав МИД ЕС готовит визит в Грузию - решать политический кризис

Министры иностранных дел шести европейских стран планируют посетить Тбилиси в конце апреля для помощи в решении затяжного политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вероятно, готовятся визиты глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Польши и Франции, об этом стало известно телеканалу "Мтавари" от собственного источника.

Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе частично подтвердил эту информацию.

По его словам, уже точно известно, что в Грузию в ближайшее время прибудет глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Визитам министров будет предшествовать специальное заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля по ситуации в Грузии, отметил источник. Телеканал добавляет, что возобновление переговоров членов правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции - это уже решенный вопрос, при этом пока не ясно, кто будет выступать посредником между сторонами: представитель Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон или кто-то другой.

Политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После парламентских выборов 31 октября 2020 года заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

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По личному указанию главы Евросовета Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако усилия Брюсселя не принесли никаких результатов.

Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и требует нового голосования.

Еще одно принципиальное требование оппозиции - освобождение из заключения лидера "Единого национального движения" Ники Мелии и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, которых оппозиция называет политическими заключенными.

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