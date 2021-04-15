Зеленський обговорив із президенткою Грузії ситуацію на Донбасі та відносини з НАТО

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі обговорив ескалацію безпекової ситуації на Донбасі та практичні кроки в контексті подальшого поглиблення відносин з НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні", – сказав Зеленський.

Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема в контексті тимчасової незаконної окупації Кримського півострова.

"Президент України висловив подяку Грузії та особисто Саломе Зурабішвілі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Саломе Зурабішвілі наголосила, що Україна та Грузія мають історичне розуміння й підтримують одна одну в питанні миру", - йдеться у повідомленні.

Зеленський запросив президентку Грузії на саміт "Кримської платформи", який відбудеться у серпні 2021 року в Києві.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

В МЗС РФ пригрозили Україні масштабною ескалацією на Донбасі та "наслідками для державності" у разі гіпотетичного приєднання Києва до НАТО.