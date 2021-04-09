Росія пригрозила Україні "наслідками для державності" у разі вступу в НАТО

В МЗС РФ пригрозили Україні масштабною ескалацією на Донбасі та "наслідками для державності" у разі гіпотетичного приєднання Києва до НАТО.

З такою заявою на брифінгу в п’ятницю виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише "Європейська правда".

"Ми звернули увагу на заяву президента України Зеленського, який побував учора на Донбасі, про те, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні. Гіпотетичне отримання членства в Альянсі всупереч очікуванням Києва не тільки не принесе мир Україні, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", - цитує Захарову російське агентство ТАСС.

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Захарова заявила, що Київ з "войовничим настроєм", як і раніше, "живе ілюзіями щодо можливості силового вирішення конфлікту на південному сході країни". "

Вона заявила, що у ЗМІ України нагнітається "істерія про міфічну російську загрозу, плани Москви мало не завтра напасти на Україну".

"Все це відбувається багато в чому з подачі західних кураторів Києва, причому при відкритій публічній підтримці", - сказала Захарова.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

У розмові з генсеком НАТО 6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.