Зеленский обсудил с президентом Грузии ситуацию на Донбассе и отношения с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурабишвили обсудил эскалацию ситуации безопасности на Донбассе и практические шаги в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Действительно настала пора конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважны сегодня", - сказал Зеленский.

Собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации безопасности в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова.

"Президент Украины выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира", - говорится в сообщении.

Зеленский пригласил президента Грузии на саммит "Крымской платформы", который состоится в августе 2021 в Киеве.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

В МИД РФ пригрозили Украине масштабной эскалацией на Донбассе и "последствиями для государственности" в случае гипотетического присоединения Киева к НАТО.