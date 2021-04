Зеленський очікує на підтримку союзників по НАТО у наданні Україні ПДЧ

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter, привітавши Альянс з річницею Північноатлантичного договору.

"Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Сподіваємось на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховуємо на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи" - написав Зеленський.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms