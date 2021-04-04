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Зеленський очікує на підтримку союзників по НАТО у наданні Україні ПДЧ

Неділя, 4 квітня 2021, 14:44

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter, привітавши Альянс з річницею Північноатлантичного договору.

"Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Сподіваємось на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховуємо на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи" - написав Зеленський.

Як повідомлялося, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що в ході цьогорічного саміту лідерів НАТО Альянсу слід почати підготовку до надання Україні Плану дій щодо членства.

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