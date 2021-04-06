Загострення на Донбасі: генсек НАТО запевнив Зеленського у непохитній підтримці

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство" - заявив Столтенберг.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО – єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, і закликав до надання Україні ПДЧ.

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ", - написав він у Twitter за результатами розмови.

.@jensstoltenberg, ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. @NATO – це єдиний шлях до закінчення війни на #Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ. pic.twitter.com/y0zuQglPUu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону