У Батумі невідомі побили вікна в офісі партії Саакашвілі

У Батумі в ніч на 15 квітня невідомі камінням побили вікна в офісі найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух", почесним головою якої є Михеїл Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Інцидент стався вночі, коли в офісі нікого не було. Представник партії Георгій Кіртадзе розповів, що в приміщенні пошкоджені вікна і вибиті двері.

У партії вважають, що напад має політичні мотиви і не був звичайним хуліганством.

МВС відкрило провадженням за фактом завдання матеріальних збитків. Поки не повідомляється, чи правоохоронці встановили особи хуліганів.

Схожий інцидент в офісі у Батумі вже був у листопаді 2020 року.

Читайте також Десант глав МЗС ЄС готує візит до Грузії - вирішувати політичну кризу

Нагадаємо, у Грузії вже 5 місяців триває політична криза. Після парламентських виборів 31 жовтня 2020 року засідання парламенту відвідують тільки шестеро з шістдесяти опозиційних депутатів.

За особистою вказівкою глави Євроради Шарля Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте зусилля Брюсселя не принесли ніяких результатів.

Опозиція відмовляється визнавати підсумки виборів і вимагає нового голосування.

Ще одна принципова вимога опозиції - звільнення з ув'язнення лідера "Єдиного національного руху" Ніки Мелії та співвласника опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Георгія Руруа, яких опозиція називає політичними в'язнями.

13 квітня міський суд Тбілісі залишив Мелію під вартою.

Детальніше читайте у статті Грузинський виклик для Заходу: що заважає перемир'ю між партією Саакашвілі та владою



