В Батуми неизвестные разбили окна в офисе партии Саакашвили

В Батуми в ночь на 15 апреля неизвестные разбили камнями окна в офисе крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", почетным председателем которой является Михеил Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Инцидент произошел ночью, когда в офисе никого не было. Представитель партии Георгий Киртадзе рассказал, что в помещении повреждены окна и выбиты двери.

В партии считают, что нападение имеет политические мотивы и не было обычным хулиганством.

МВД открыло производством по факту нанесения материального ущерба. Пока не сообщается, правоохранители установили личности хулиганов.

Похожий инцидент в офисе в Батуми уже был в ноябре 2020 года.

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Напомним, в Грузии уже 5 месяцев продолжается политический кризис. После парламентских выборов 31 октября 2020 заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

По личному указанию главы Евросовета Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако усилия Брюсселя не принесли никаких результатов.

Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и требует нового голосования.

Еще одно принципиальное требование оппозиции - освобождение из заключения лидера "Единого национального движения" Ники Мелии и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, которых оппозиция называет политическими заключенными.

13 апреля городской суд Тбилиси оставил Мелию под стражей.

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