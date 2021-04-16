Ескалація агресії Росії проти України матиме наслідки - глава посольства США

Сполучені Штати залишаються прихильними підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та продовжать допомагати модернізації української армії на тлі нової ескалації з боку Росії.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на церемонії передачі командування в Центрі бойової підготовки в Яворові, повідомляє "Європейська правда".

"Десятки тисяч російських військ перебувають на кордоні з Україною і на українській території в Крим, і їхня чисельність збільшується. США та їхні союзники по НАТО глибоко стурбовані цією ескалацією. Україна продемонструвала стриманість перед лицем залякування з боку Росії. Але на тлі російських провокацій варто пам'ятати, що українська армія 2021 року значно відрізняється від того, чим вона була у 2014 році", - сказала Квін.

Дипломатка нагадала, що Вашингтон непохитний у своїй політиці щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

"Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми та наші партнери й надалі підтримуватимемо Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано чи агресивно, це матиме наслідки", - додала вона.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори та зловмисну ​​кібердіяльність.

Президент США Джо Байден оголосив про надзвичайний стан у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.