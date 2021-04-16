Эскалация агрессии России против Украины будет иметь последствия - глава посольства США

Соединенные Штаты остаются преданны поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжат помогать модернизации украинской армии на фоне новой эскалации со стороны России.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на церемонии передачи командования в Центре боевой подготовки в Яворове, сообщает "Европейская правда".

"Десятки тысяч российских войск находятся на границе с Украиной и на украинской территории в Крыму, и их численность увеличивается. США и их союзники по НАТО глубоко обеспокоены этой эскалацией. Украина продемонстрировала сдержанность перед лицом запугивания со стороны России. Но на фоне российских провокаций стоит помнить, что украинская армия 2021 года значительно отличаются от той, какой она была в 2014 году", - сказала Квин.

Дипломатка напомнила, что Вашингтон непреклонен в своей политике по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - добавила она.

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении в связи с "чрезвычайной угрозой" из-за внешней деятельности правительства Российской Федерации.