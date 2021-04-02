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Польща відкинула звинувачення у провокації біля "Північного потоку-2"

П'ятниця, 2 квітня 2021, 12:02

Оперативне командування Збройних сил Польщі відкидає звинувачення у провокаціях в районі будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві командування.

"Військово-морські сили Польщі не вчиняють жодної провокаційної діяльності та виконують свої статутні завдання відповідно до міжнародного права. Літаки M-28B Bryza регулярно виконують патрульні польоти в районі Балтійського моря", - йдеться у заяві командування в Twitter.

1 квітня компанія-оператор будівництва газопроводу "Північний потік-2"  Nord Stream 2 AG заявила про підвищену активність військових кораблів і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.

Спорудження російського газопроводу "Північний потік-2" перебуває на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. 

31 березня координатор трансатлантичної співпраці в уряді Німеччини Петер Беєр закликав до мораторію на будівництво "Північного потоку-2".

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Польща Північний потік-2
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