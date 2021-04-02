Польша отвергла обвинения в провокации у "Северного потока-2"

Командование Вооруженных сил Польши отвергает обвинения в провокациях в районе строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командования.

"Военно-морские силы Польши не совершают никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом. Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульные полеты в районе Балтийского моря", - говорится в заявлении командования в Twitter.

Marynarka Wojenna RP nie prowadzi żadnej działalności prowokacyjnej i realizuje swoje statutowe zadania zgodnie z prawem międzynarodowym. Samoloty M-28B Bryza regularnie realizują loty patrolowe - rozpoznawcze w rejonie Morza Bałtyckiego. — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 1, 2021

1 апреля компания-оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

31 марта координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2".