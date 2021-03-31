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Координатор уряду Німеччини закликав до мораторію на будівництво "Північного потоку-2"

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Координатор уряду Німеччини закликав до мораторію на будівництво "Північного потоку-2"

Середа, 31 березня 2021, 16:37

Координатор трансатлантичної співпраці в уряді Німеччини Петер Бейєр в середу закликав до мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Видання відзначає, що це може сигналізувати зміну політики Німеччини.

"Цей проєкт є серйозним каменем спотикання для відновлення трансатлантичних відносин", - заявив Бейєр, який також є депутатом партії Ангели Меркель ХДС, німецькому тижневику Wirtschafts Woche.

 "Американці чекають, що ми не тільки змінимо нашу риторику, а й дозволимо діям говорити за себе. Тому я виступаю за мораторій на будівництво "Північного потоку-2", - сказав Бейєр.

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Його посада перебуває у відомстві федерального міністерства закордонних справ. Міністерство не відразу відповіло на проханя прокоментувати, чи відображають заяви Бейєра позицію уряду.

У грудні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її підтримка "Північного потоку-2" "повністю незмінна". 

У січні вона додала, що не схвалює санкції, введені колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом внутрішньополітичний тиск на президента США Джо Байдена з метою зупинити будівництво трубопроводу в останні тижні посилився.

Сенатор-республіканець Тед Круз продовжує блокувати затвердження ключових кандидатів від Держдепартаменту до тих пір, поки адміністрація Байдена не введе обов'язкові санкції щодо підтримуваного Росією трубопроводу, схвалені Конгресом в цьому році.

Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня назвав "Північний потік-2" "поганим для Європи, поганим для Сполучених Штатів", але Байден прагне виправити зіпсовані трансатлантичні відносини.

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Північний потік-2 Німеччина США
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