В Nord Stream 2 AG поскаржились на провокації іноземних кораблів у зоні газопроводу

Компанія-оператор будівництва газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG заявила про підвищену активність військових кораблів і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.

Про це журналістам заявив директор філії Nord Stream 2 AG Андрєй Мінін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Після відновлення в січні 2021 року спорудження морської ділянки газопроводу "Північний потік-2"в районі проведення робіт спостерігається підвищена активність військових кораблів, літаків і вертольотів, а також цивільних суден іноземних держав, дії яких часто носять явно провокаційний характер", - сказав Мінін.

Він заявив, що при реалізації таких проєктів встановлюється 1,5-мильна зона безпеки, куди не повинні заходити судна, що не беруть участі в будівництві.

"Тим не менш, поруч з технічними суднами, які здійснюють роботи, постійно фіксуються військові кораблі іноземних держав. Обльоти зони проведення робіт на невеликій висоті і на близькій відстані від трубоукладального судна регулярно здійснює польський протичовновий літак PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказав він.

Спорудження російського газопроводу "Північний потік-2" перебуває на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США.

31 березня координатор трансатлантичної співпраці в уряді Німеччини Петер Беєр закликав до мораторію на будівництво "Північного потоку-2".