Байден проведе першу розмову з Зеленським на тлі напруги на Сході – Politico

Глава США Джо Байден у п’ятницю вранці (за Вашингтоном - ЄП.) проведе першу телефонну розмову на посту президента з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі повідомлень про нарощування військ РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню Politico від двох джерел, обізнаних про запланований дзвінок.

Відзначається, що розмова відбудеться як мінімум після трьох телефонних розмов на вищому рівні між США і Україною на цьому тижні - між держсекретарем Ентоні Блінкеном, головою комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, міністром оборони Ллойдом Остіном і їх українськими колегами.

За словами співрозмовника видання, українські посадовці наполягали на дзвінку між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів, в тому числі під час нещодавнього телефонного дзвінка між радником з національної безпеки Байдена Джейком Салліваном і главою ОП Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва на тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.