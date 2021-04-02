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Байден проведет первый разговор с Зеленским на фоне напряженности на Востоке - Politico

Пятница, 2 апреля 2021, 17:14

Лидер США Джо Байден в пятницу утром (по Вашингтону. - ЕП.) проведет первый телефонный разговор на посту президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне сообщений о наращивании войск РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico от двух источников, осведомленных о запланированном звонке.

Отмечается, что разговор состоится как минимум после трех телефонных разговоров на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе - между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

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По словам собеседника издания, украинские чиновники настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе во время недавнего телефонного звонка между советником по национальной безопасности Байдена Джейком Салливаном и главой ОП Андреем Ермаком.

Как сообщалось, послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Соединенные Штаты предостерегли Россию от запугивания Киева на фоне сообщений о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

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Байден Зеленский Донбасс и ОРДЛО Россия
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