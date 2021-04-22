В Молдове в случае досрочных выборов победу может одержать партия Майи Санду

Если бы в следующее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, в парламент прошли бы пять партий.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликовано 21 апреля Международным республиканским институтом (IRI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно опросу IRI, наибольшее количество респондентов готовы отдать голоса за партию президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) - 33%. На втором месте оказалась Партия социалистов (19%), а на третьем - "Наша партия" (6%). Партия "Шор" и "Платформа Достоинство и правда" (DA) набрали по 5%. Среди партий, которые не прошли бы в парламент, лидирует Партия коммунистов: за нее готовы проголосовать 3% опрошенных. Демократическая (ДПМ) и Либерал-демократическая (ЛДМП) набирают по 2% голосов, а Либеральная партия - 1%.

65% опрошенных считают, что досрочные парламентские выборы должны пройти в ближайшие шесть месяцев (38% "полностью согласны" с таким сценарием, а 28% "скорее согласны"). Еще 13% отметили, что они "скорее не согласны" с проведением досрочных выборов, а 16% выступили категорически против.

Опрос проводился с 9 февраля по 16 марта.

Напомним, Конституционный суд поддержал Санду в вопросе роспуска парламента и постановил, что законодательный орган действительно нужно распустить, поскольку он не может сформировать правительство. Решение КС обжаловать невозможно.

Майя Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как экс-президент Игорь Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

"Партия социалистов" Додона заявила, что будет подавать в парламент проект постановления, в котором хотят констатировать узурпации власти тремя судьями КС, а также вынести, что эти судьи нарушили присягу перед парламентом и должны уйти в отставку.

Через несколько дней "социалисты" выступили с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

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