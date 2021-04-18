Партія Додона вимагає відставки Санду і дострокових виборів президента

Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вимагає відставки президентки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

Така вимого міститься в декларації, ухваленій 18 квітня на засіданні республіканської ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Також соціалісти вирішили висловити недовіру Конституційному суду (КС), який дозволив розпустити парламент.

Соціалісти додали, що парламент все ще може вибрати їх кандидата, посла Молдови в Росії Володимира Головатюка, на пост прем'єр-міністра.

"Якщо його не призначать, вся відповідальність за економічну і епідеміологічну кризу в країні ляже на Маю Санду, на послів західних держав, що її підтримують, і на суддів", - заявили в ПСРМ.

У ПСРМ також зазначили, що готові до дострокових парламентських виборів, але, на думку партії, голосування не можна проводити до тих пір, поки в Молдові не прищеплять мінімум 600 тисяч людей.

Конституційний суд Молдови 15 квітня розглянув запит президентки Маї Санду, в якому вона просила суд констатувати обставини, які дозволяють розпустити парламент. Суд постановив, що парламент дійсно необхідно розпустити.

Мая Санду домагається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

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