Москва відреагувала на висилку російських дипломатів Словаччиною

В МЗС РФ заявили про глибоке розчарування через рішення Словаччини вислати трьох російських дипломатів.

Про це заявила в четвер ТАСС офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає "Європейська правда".

"Глибоко розчаровані недружніми діями Братислави, яка вирішила проявити псевдосолідарність з Прагою за сфабрикованою справою", - сказала вона.

"Наша відповідь не змусить себе чекати"- додала Захарова.

Як повідомлялося, Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів у відповідь на організацію росіянами вибухів у Чехії.

Перед цим Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Нагадаємо, 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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