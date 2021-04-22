Москва отреагировала на высылку российских дипломатов Словакией

В МИД РФ заявили о глубоком разочаровании через решение Словакии выслать трех российских дипломатов.

Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Европейская правда".

"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, которая решила проявить псевдосолидарнисть с Прагой по сфабрикованному делу", - сказала она.

"Наш ответ не заставит себя ждать", - добавила Захарова.

Как сообщалось, Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию русскими взрывов в Чехии.

Перед этим Чехия решила сравнить количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У РФ есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем русских в Праге.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.