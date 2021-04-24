ЄС назвав події у Молдові атакою на конституційний лад

Європейський союз вважає дії парламентської більшості Молдови "грубою атакою на конституційний лад".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Відповідно до Конституції Республіки Молдова Конституційний суд незалежний від інших органів державної влади і підпорядковується тільки Конституції. Тому парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як "хранителя Конституції", навіть якщо вони незадоволені його рішеннями", - йдеться в заяві.

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У Брюсселі нагадали, що в п'ятницю депутати парламенту Молдови від Партії соціалістів, партії "Шор" і групи "За Молдову" висловили недовіру трьом суддям Конституційного суду, визнали призначення судді Конституційного суду Домніки Маноле два роки тому недійсним і не визнали рішення Конституційного суду від 15 квітня 2021 року про умови розпуску парламенту.

"Таким чином, п'ятничні голосування і заяви є грубою атакою на конституційний лад Республіки Молдова і спробою підірвати верховенство закону", - підкреслив Боррель.

ЄС нагадує, що всі політичні діячі в Молдові повинні поважати рішення Конституційного суду.

"Незалежність Конституційного суду життєво важлива для забезпечення верховенства закону і демократичних механізмів - обидва є основними принципами, за якими Республіка Молдова взяла на себе зобов'язання в Угоді про асоціацію між ЄС і Молдовою", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.