Парламентська більшість у Молдові відмовилась приймати рішення КС про розпуск

Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) і Pentru Moldova 23 квітня схвалили проєкт постанови парламенту про "узурпацію влади" Конституційним судом (КС) на користь політичних інтересів президентки Маї Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Парламент із занепокоєнням констатує, що КС захоплений, судді Маноле, Шова і Рошка порушили свою клятву. Рішення КС від 15 квітня - це атака на суверенність народу. З огляду на те, що КС проігнорував існування формалізованої парламентської більшості, суд проігнорував свою ж практику, з якої випливає, що якщо є парламентська більшість, президент зобов'язаний висунути кандидата від цієї більшості в прем'єри", - йдеться у схваленому тексті документа.

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У тексті декларації також зазначається, що суд не звернув уваги на рекомендації закордонних правових інститутів і діяв не відповідно до положень Конституції.

Декларація констатує існування в Молдові конституційної і політичної кризи, "яка посилилася після рішення КС від 15 квітня". Депутати не визнають це рішення і просять міжнародні органи оцінити його з точки зору закону.

Нагадаємо, Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як експрезидент Ігор Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

"Соціалісти" виступили з вимогою відставки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

Опитування свідчать, що партія президентки Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.

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